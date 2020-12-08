Ücretsiz izin parası yattı mı? Kasım ayı nakdi ücretsiz izin ödemesi
Son dakika ücretsiz izin nakdi ücret desteği açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’dan geldi. Bakan Selçuk kasım ayına ilişkin ücretsiz izin nakdi ücret ödemesine ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Peki kasım ayı ücretsiz izin parası yattı mı?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’dan son dakika Kasım ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödeme açıklaması geldi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” ifadelerini kullandı.