Koronavirüs salgınında vatandaşların ekonomik sorunlar yaşamaması için pek çok tedbir paketi açıklandı. 2020 yılının nisan ayından itibaren ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara verilen nakdi destek maaşının ne zamana kadar ödeneceği merak ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaşı ne zaman son?

Ücretsiz izin maaşı ne zaman bitecek? Nakdi destek maaşı ne zaman yatacak?

Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara her ay maaş ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar ödemelerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin maaşı 17 Mayıs 2021’de sona erecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021’e uzayacağını açıkladı. İşten çıkarma yasağıyla birlikte ücretsiz izin maaşı da 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

Nakdi destek maaşı her ayın 8’i ile 10’u arasında yatırılıyor.