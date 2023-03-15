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Ekonomi Ücretli çalışan sayısında büyük artış
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısında büyük artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı %7,8 arttı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 12:26:00 -
Ücretli çalışan sayısında büyük artış

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 560 bin 968 kişi iken, 2023 yılı Ocak ayında 14 milyon 625 bin 242 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %4,9, inşaat sektöründe %18,1 ve ticaret-hizmet sektöründe %7,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %3,6 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,3 arttı.
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