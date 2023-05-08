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Dünya "Uçan tabut" olarak adlandırılan MiG-2 savaş uçağı evin üzerine düştü
Dünya

"Uçan tabut" olarak adlandırılan MiG-2 savaş uçağı evin üzerine düştü

Yeniakit Publisher
2023-05-08 19:30:00 - 2023-05-08 19:35:55
"Uçan tabut" olarak adlandırılan MiG-2 savaş uçağı evin üzerine düştü

Hindistan’da "uçan tabut" olarak adlandırılan MiG-21 tipi savaş uçağının bir evin üzerine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde yer alan Hanumangarh bölgesindeki Bahlol Nagar’da MiG-21 tipi savaş uçağı bir evin üzerine düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hint medyası tarafından "uçan tabut" olarak adlandırılan MiG-21, 1963’ten bu yana ülkenin en önemli savaş uçağı olurken, Hindistan 2025 yılına kadar filosundaki Sovyet dönemi savaş uçaklarının tamamını emekliye ayırmayı planlıyor.

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