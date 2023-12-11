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Dünya Uçakta korku dolu anlar... 20 dakika boyunca düştüler!
Dünya

Uçakta korku dolu anlar... 20 dakika boyunca düştüler!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 12:53:00 -
Uçakta korku dolu anlar... 20 dakika boyunca düştüler!

Rusya'nın resmi havayolu şirketi Rossiya'ya ait Airbus A319 havadayken büyük bir panik yaşandı. Aniden irtifasını kaybeden uçakta 111 yolcu şok geçirdi.

Rusya'nın resmi havayolu şirketi Rossiya'ya ait Airbus A319 havadayken büyük bir panik yaşandı. Aniden irtifasını kaybeden uçakta 111 yolcu şok geçirdi.

Rusya'nın resmi havayolu şirketi Rossiya'ya ait Airbus A319 havadayken büyük bir panik yaşandı.

T24'ün aktardığına göre, St. Petersburg'a gitmek üzere havalanan ve 111 yolcu taşıyan uçak aniden irtifa kaybetmeye başladı. Oksijen maskelerinin otomatik olarak çıktığı uçakta yaşananlar anbean kayıtlara geçti.
Görüntülerde yolcuların çığlık çığlığa bağırdığı ve dua ettiği görülüyor. Mürettebat daha sonra uçağın inişini yavaşlatarak sağ salim yolcuları kalkışın gerçekleştiği havalimanına indirdi.

Uçağın yaklaşık 20 dakika boyunca burun üzeri irtifa kaybettiğini söyleyen bir yolcu, "Bir anda düşmeye başladık. Herkes bağırıyordu ve bir anda oksijen maskerleri otomatik olarak indi" dedi.

Bu panik anı sırasında mürettebatın çok soğukkanlı olduğu da açıklandı.
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Son dönemde bu tür olayların çok yaşandığı Rusya'da bu kronik sorunun arkasında Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar olduğu tahmin ediliyor.

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