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Spor Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor
Spor

Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'hastaneler dışında maske zorunluluğu kalktı' açıklamasının ardından uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 22:31:00 -
Uçaklarda maske kullanım zorunluluğu kalkıyor

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" paylaşımında bulundu.

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Yorumlar

Leyl.....

Vallahi sahsi kanaatim daha erken oldugu yonundedir. Malumunuz cicek benzeri bir Hastalik aktuel, onu da birakin ucaklari uzun sureli yolculuk alanlari, ucakdaki Hava en temiz Hava olsa bile Hava cereyanindan dolayi.. Yine de cesit insan var.. Isteyen taksin. Pcr de cabuk kaldi... Sonra kotu oluyor sonuclar!
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