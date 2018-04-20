"Üç bakan seçim öncesinde istifa etmeyecek"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki dönemlerde milletvekili seçimi öncesinde Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşmebakanlarının görevlerinden ayrıldığını hatırlattı.

Anayasanın 114. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden önce, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları çekilir" hükmünün bulunduğunu ve bu hüküm gereğince üç bakanın seçim öncesinde istifa ettiğini ifade eden Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasında kabul edilen değişiklikle, söz konusu fıkranın yürürlükten kaldırıldığını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ilga edilen fıkranın, Anayasa değişikliğinin kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Anayasamızda, milletvekili seçimi yapılırken Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlarının görevlerinden ayrılmasını öngören bir düzenleme yoktur. Dolayısıyla 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesinde üç bakanın istifa etmesine gerek bulunmamaktadır. Bu nedenden dolayı Adalet, İçişleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanları, seçim süresince görevlerinin başında olmaya devam edecektir."