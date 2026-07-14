Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Etkinlikte verilen ortak mesaj, denizlerin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu yönünde oldu. Çevre duyarlılığı ile kapsayıcılığı bir araya getiren organizasyon, özel sporcuların çevre farkındalığı çalışmalarındaki aktif rolünü de görünür kıldı. Program kapsamında protokol üyeleri sporcularla bir araya gelirken, deniz temizliği çalışmasının ardından denizden çıkarılan plastik atıklar kamuoyuyla paylaşıldı. Protokol konuşmaları ve aile fotoğrafı çekimiyle devam eden etkinlikte, “Plastiksiz Temmuz” mesajı geniş kitlelere ulaştırıldı. Programda, plastik kirliliğinin yalnızca çevreyi değil insan sağlığını da tehdit eden küresel bir sorun olduğuna dikkat çekildi. Her yıl milyonlarca ton plastik atığın denizlere karıştığı, zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşen bu atıkların bugün denizlerde, içme suyunda, havada, tarım ürünlerinde ve deniz canlılarında tespit edildiği vurgulandı. Bilimsel araştırmaların mikroplastiklerin insan kanında, akciğer dokusunda ve plasentada dahi bulunduğunu ortaya koyduğu hatırlatılarak, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasının önemine işaret edildi.