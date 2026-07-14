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Nesli tehlikedeki salebi kopardılar! Servet değerinde ceza yediler Trump ile ilgili olay Netanyahu iddiası! Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar Üniversite hayali yarım kalanlara yeni şans! Öğrenci affında başvuru şartı belli oldu Türkiye'nin en büyük statları açıklandı! Zirvenin sahibi herkesi şaşırttı! Helal olsun TİKA! Yaptığıyla gönülleri bir kez daha fethetti Karabük'te evde kilitli kalan bebek feci şekilde can verdi! Acılı anneannenin feryatları dağları taşları yırttı! Serinlemek için dereye girdi: 12 yaşındaki Abdullah’tan acı haber! Bataklığa dönen tarlasını kurtarmak için bir kazma vurdu! Gerisini doğa halletti Uzayda tarihi iş birliği! ABD ve Rusya ortaklığında dev fırlatma!
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Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

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Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde düzenlenen “Geleceğe İz Bırak – Plastiksiz Temmuz Buluşması”, Üsküdar Harem Sahil Yolu’nda gerçekleştirildi. Plastik kirliliğine karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik, çevre bilinci ile toplumsal kapsayıcılığı aynı platformda buluşturdu.

#1
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincini toplumun tüm kesimlerine yayma hedefi doğrultusunda yeni bir farkındalık çalışmasına daha imza attı. “Plastiksiz Temmuz” kapsamında düzenlenen buluşmada, denizlerin plastik kirliliğinden korunmasına dikkat çekilirken; gençler, özel sporcular ve sualtı sporcuları ortak çevre sorumluluğu etrafında bir araya geldi. Plastiksiz Temmuz kapsamında hayata geçirilen organizasyonda, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu dalgıçları Harem sahilinde deniz tabanına dalarak plastik atıkları gün yüzüne çıkardı.

#2
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Denizden çıkarılan atıklar ise Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcuları tarafından teslim alınarak kıyıya taşındı. Programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kasap başta olmak üzere; profesyonel dalgıçlar, özel sporcular, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. “Sıfır Atık Kültürü Oluşturmalıyız” Etkinlikte konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, plastiğin artık yalnızca çevreyi değil insan sağlığını da tehdit eden küresel bir sorun haline geldiğine dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler verilerine göre 2050 yılı itibarıyla denizlerde balıklardan daha fazla plastik bulunmasının öngörüldüğünü söyledi.

#3
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Okyanuslarda oluşan “plastik kıtası”na ve mikroplastik kirliliğinin ulaştığı boyuta işaret eden Ağırbaş, İngiltere’de yapılan araştırmalarda anne karnındaki bebeklerin kanında dahi mikroplastik tespit edildiğini belirterek, dünyanın büyük bir çevresel felakete doğru sürüklendiğini ifade etti. “Her Hafta Bir Kredi Kartı Büyüklüğünde Mikroplastik Tüketiyoruz” Mikroplastiklerin artık besin zinciri yoluyla insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini vurgulayan Ağırbaş, herkesin istemeden de olsa haftada yaklaşık bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik tükettiğini söyledi. Marmaris sahillerinde dahi mikroplastiklere rastlandığını belirten Ağırbaş, balıkların plastikleri tüketmesiyle bu kirliliğin doğrudan insan vücuduna taşındığını ifade etti. Haftada yaklaşık 5 gram plastik tüketiminin farklı sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiğini belirten Ağırbaş, bu tablo karşısında sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılmasının artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu dile getirdi.

#4
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Sıfır Atık Vakfı olarak temel hedeflerinin yalnızca farkındalık oluşturmak olmadığını belirten Ağırbaş, “Sıfır atığın farkındalığını değil, sıfır atığın kültürünü oluşturmalıyız. Farkındalık geçicidir; bir ay, iki ay sonra etkisini kaybedebilir. Ancak bunu bir kültüre dönüştürdüğümüzde nesiller boyunca devam edecek bir yaşam anlayışını inşa etmiş oluruz.” dedi. Sıfır Atık Hareketi’nin 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde, toplumun tamamını kapsayan bir anlayışla başlatıldığını hatırlatan Ağırbaş, hareketin hiçbir kesimi geride bırakmadan 81 ilde ve toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte büyüdüğünü söyledi. Özel sporcularla gerçekleştirilen etkinliğin de bu kapsayıcı yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Türkiye’den Doğan Hareket, Dünyanın 193 Ülkesinde Karşılık Buldu” Sıfır Atık Hareketi’nin bugün uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu belirten Ağırbaş, Türkiye’de başlayan hareketin artık dünyanın 193 ülkesinde yankı uyandırdığını söyledi. Geçtiğimiz ay düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun 183 ülkeden katılımcıyı ve 500’den fazla uluslararası paydaşı bir araya getirdiğini hatırlatan Ağırbaş, forumun dünyanın en büyük sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği etkinliği olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Ağırbaş, İstanbul Boğazı’nın mavisini, Türkiye’nin yeşilini ve doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarabilmek için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

#5
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

“Geleceğe İz Bırakmak İstiyoruz, Plastik Değil” Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, Plastiksiz Temmuz kampanyasını çevre seferberliği açısından önemli bir başlangıç olarak değerlendirdiklerini belirtti. TÜGVA olarak kampanyaya destek vermeyi görev kabul ettiklerini ifade eden Beşinci, “Geleceğe iz bırakmak istiyoruz, plastik değil” diyerek tüm gençleri, aileleri ve toplumun her kesimini çevre duyarlılığı konusunda ortak hareket etmeye davet etti.

#6
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, geçmişte toplumdan dışlanan özel sporcuların bugün uluslararası başarılara imza atan sporcular haline geldiğini söyledi. Bu kez çevre için sahada olduklarını belirten Aydın, İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen temizlik çalışmasının önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, özel sporcuların bundan sonra da çevre konusunda örnek olmaya devam edeceğini ve yere çöp atmama konusunda topluma öncülük edeceklerini dile getirdi.

#7
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Kasap, federasyon olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda her zaman görev almaya hazır olduklarını belirtti. Türkiye’nin her bölgesinde gerçekleştirilecek benzer etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Kasap, denizlerin korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması amacıyla bu tür organizasyonların artmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

#8
Foto - Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Etkinlikte verilen ortak mesaj, denizlerin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğu yönünde oldu. Çevre duyarlılığı ile kapsayıcılığı bir araya getiren organizasyon, özel sporcuların çevre farkındalığı çalışmalarındaki aktif rolünü de görünür kıldı. Program kapsamında protokol üyeleri sporcularla bir araya gelirken, deniz temizliği çalışmasının ardından denizden çıkarılan plastik atıklar kamuoyuyla paylaşıldı. Protokol konuşmaları ve aile fotoğrafı çekimiyle devam eden etkinlikte, “Plastiksiz Temmuz” mesajı geniş kitlelere ulaştırıldı. Programda, plastik kirliliğinin yalnızca çevreyi değil insan sağlığını da tehdit eden küresel bir sorun olduğuna dikkat çekildi. Her yıl milyonlarca ton plastik atığın denizlere karıştığı, zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüşen bu atıkların bugün denizlerde, içme suyunda, havada, tarım ürünlerinde ve deniz canlılarında tespit edildiği vurgulandı. Bilimsel araştırmaların mikroplastiklerin insan kanında, akciğer dokusunda ve plasentada dahi bulunduğunu ortaya koyduğu hatırlatılarak, tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılmasının önemine işaret edildi.

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