Sıfır Atık Vakfı’ndan ‘Üsküdar’da Plastiksiz Temmuz Buluşması’: İstanbul Boğazı’nda geleceğe iz bıraktılar

Sıfır Atık Vakfı olarak temel hedeflerinin yalnızca farkındalık oluşturmak olmadığını belirten Ağırbaş, “Sıfır atığın farkındalığını değil, sıfır atığın kültürünü oluşturmalıyız. Farkındalık geçicidir; bir ay, iki ay sonra etkisini kaybedebilir. Ancak bunu bir kültüre dönüştürdüğümüzde nesiller boyunca devam edecek bir yaşam anlayışını inşa etmiş oluruz.” dedi. Sıfır Atık Hareketi’nin 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde, toplumun tamamını kapsayan bir anlayışla başlatıldığını hatırlatan Ağırbaş, hareketin hiçbir kesimi geride bırakmadan 81 ilde ve toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte büyüdüğünü söyledi. Özel sporcularla gerçekleştirilen etkinliğin de bu kapsayıcı yaklaşımın önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Türkiye’den Doğan Hareket, Dünyanın 193 Ülkesinde Karşılık Buldu” Sıfır Atık Hareketi’nin bugün uluslararası ölçekte güçlü bir karşılık bulduğunu belirten Ağırbaş, Türkiye’de başlayan hareketin artık dünyanın 193 ülkesinde yankı uyandırdığını söyledi. Geçtiğimiz ay düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun 183 ülkeden katılımcıyı ve 500’den fazla uluslararası paydaşı bir araya getirdiğini hatırlatan Ağırbaş, forumun dünyanın en büyük sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği etkinliği olarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Ağırbaş, İstanbul Boğazı’nın mavisini, Türkiye’nin yeşilini ve doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarabilmek için toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.