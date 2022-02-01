Recep, şaban ve ramazan aylarını kapsayan üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Pek çok kişi bu mübarek günlerde oruç için nasıl niyet etmesi gerektiğini araştırıyor. Peki, üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucu ne zaman tutulur?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).

Üç aylarda oruç tutmak için nasıl niyet edilir?

Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Recep ayının ilk orucunu tutmak isteyenler nasıl niyet etmeleri gerektiğini merak ediyor. “Niyet ettim Allah rızası için Recep ayının orucunu tutmaya” eğer Ramazan’dan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını tutmaya” diye niyet edilir.