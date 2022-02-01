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İSLAM Üç aylarda oruç hangi günlerde tutulur?
İSLAM

Üç aylarda oruç hangi günlerde tutulur?

Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? Mübarek üç aylarla birlikte pek çok kişi “Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar orucu ne zaman tutulacak?

Yeniakit Publisher
2022-02-01 18:41:00 -
Üç aylarda oruç hangi günlerde tutulur?

Üç aylarla birlikte pek çok kişi “Üç aylarda hangi günler oruç tutulur?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Üç aylarda oruç hangi günlerde tutulur?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak.  Regaip kandili ise 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

Recep ayının ilk günü oruçlu olmak isteyenlerin 1 Şubat Salı'yı 2 Şubat Çarşamba'ya bağlayan gece sahura kalkması gerekir. Yani 2 Şubat Çarşamba günü ilk oruç tutulur.

Üç aylar orucu var mı?

İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda bulunmamaktadır. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.(Müslim, Sıyam 175, 176).Dinimize göre Ramazan ayının dışında diğer ayların 3 gününü oruçlu geçirmek çok önemlidir. Özellikle pazartesi ve Perşembe günlerini oruçlu geçirmenin çok kıymetli olduğu belirtilir.

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