Milyonlar mübarek üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman girecek 2022 üç aylar başlangıç tarihi

2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.

Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022

Regaib kandili 3 Şubat 2022

Miraç kandili 27 Şubat 2022

Berat kandili 17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022

Kadir Gecesi 27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022

Aşure günü 8 Ağustos 2022

Mevlid kandili 7 Ekim 2022

Üç aylar nedir?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

3 aylar duası nedir?

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;” Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır.” Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

Üç aylar ibadetleri nelerdir?

Selman-ı Farisi sorar:

-Ey Allah'ın Resulü! O namazı ne şekilde, ne zaman kılayım?

Efendimiz (sav) :

-''Ey selman! Ayın evvelinde on rekat kılarsın. ALLAH (cc) rızası için niyet edilir. İki rekatta bir selam verilir. Bir Fatiha, Üç İhlas ve Kafirun duaları okunur. Namaz tamamlandıktan sonra eller kaldırılıp şu dua okunur:

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ALLAHümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced''

Sonra iki elini yüzüne sürersin. Ayın ortasında da on rekat daha kılarsın (yukarıdaki tarifteki gibi). Bu kez namazdan sonra şu duayı okursun;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ilahen vahiden ehaden ferden sameden vitran ve lem yettehiz sahibeten ve la veleda'

Ayın sonunda da on rekat kılarsın. Namazdan sonra şu duayı edersin;

''La ilahe illALLAHü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir,ve sallALLAHü ala seyyidina MUHAMMEDin ve ala alihit tahirine ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim''

Bu duadan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yaparak bitirirsiniz.