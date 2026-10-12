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Medya Ata Demirer'den önemli uyarı
Medya

Ata Demirer'den önemli uyarı

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Ata Demirer'den önemli uyarı

Ata Demirer kendisinin ve kardeşinin adını kullananlara karşı önemli bir uyarıda bulunduç

Ata Demirer, yaptığı açıklamayla vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Ünlü komedyen, kendisinin, kardeşi Cenk Demirer'in veya ailesinden herhangi bir kişinin adı kullanılarak para istenebileceğini belirterek bu tür taleplere karşı dikkatli olunmasını istedi.

"Kamuoyuna Duyuru" başlığını taşıyan açıklamasında özellikle telefonla gerçekleştirilebilecek girişimlere işaret eden Demirer, kendilerini aile üyelerinden biri olarak tanıtan kişilere güvenilmemesi gerektiğini vurguladı.

 

KARDEŞİ CENK DEMİRER'İN ADINI DA VERDİ

Ata Demirer'in uyarısında dikkat çeken ayrıntılardan biri de kardeşi Cenk Demirer'in ismini özellikle belirtmesi oldu.

Ünlü komedyen, telefonda kendisini Ata Demirer veya Cenk Demirer olarak tanıtan kişilerin para talep etmesi durumunda bu kişilere itibar edilmemesini istedi.

Demirer'in açıklamasında aile üyelerinden biri olduğunu ileri süren kişilere karşı da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Ata Demirer, dolandırıcılık girişimlerine karşı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Telefonda kendini Ata Demirer veya kardeşim Cenk Demirer olarak tanıtan veya ailemize mensup bir yakınımız olduğunu iddia edip borç, acil nakit, destek v.s. isteyen herhangi bir kişiye itibar etmeyip gerekli güvenlik birimlerine arayan numarayı bildiriniz.”

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