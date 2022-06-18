TYT kaç net kaç puan getirir? 2022 YKS puan hesaplaması nasıl olacak? TYT net puan hesaplama:

18 Haziran 2022 tarihinde 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), tamamlandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarıştı. Saat 10.15'te başlayacak sınav 165 dakika sürdü.

2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak. 2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

TYK doğru yanlış puan hesaplama

TYT taban puanı, TYT sıralama hesaplama