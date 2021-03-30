TVF’ye 1.25 milyar euroluk sendikasyon kredisi

Fondan yapılan açıklamaya göre Mart 2019’da kullanılan 1 milyar Euroluk sendikasyon kredisinin yenilendiği anlaşmaya 4 yeni banka dahil oldu. İki sene vadeli kredinin yıllık maliyeti 2019’da oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor artı yüzde 2.25 olarak gerçekleşti. İşlemde 1.4 milyar Euro talep alındı. Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Societe Generale de lider düzenleyici seviyesinde katıldı.