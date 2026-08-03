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Siyaset Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası
Siyaset

Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası

Yeniakit Publisher
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Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası

Sık sık TOMA’ların önüne atlaması ve eline aldığı su hortumu ile çatılara çıkıp çevredekilere su sıkması ile gündeme gelen eski CHP’li yeni YP’li Mahmut Tanal, bu defa su konusuyla gündeme gelmeye çalışıyor.

Milletin üzerine sıkarak israf ettiği suyu unutan Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da bazı köylerde temiz içme suyuna erişilemediğini iddia etti. Şanlıurfa'da sulama birliklerinin elektrik borçlarını ödememesi ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları dolayısıyla su kapasitesindeki düşüşü görmezden gelen Tanal, sulama suyu sorununu, içme suyu sorunu gibi lanse etmeye kalktı.

Genellikle güvenlik güçlerine karşı insanları kışkırttığı provokatif eylemlerini görmeye alıştığımız Yeni Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eyyübiye ilçesinde birçok köyde temiz içme suyuna erişim sorunu yaşandığını ileri sürdü.

“TAŞIMALI SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ”

Bu köylerde kalıcı bir enerji altyapısı olmaması nedeniyle seyyar jeneratör dolaştırıldığını, yalnızca jeneratörün elektrik sağladığı sürede su pompalarının çalıştığını öne süren Tanal, "Taşımalı suyla değirmen dönmez. Taşımalı jeneratörle de onlarca köyün içme suyu ihtiyacı karşılanamaz." diye konuştu.

“KÖY-ŞEHİR AYRIMI OLAMAZ”

Devletin kişinin temel hak ve hürriyetlerini korumasının, insanın maddi ve manevi varlığı için gerekli şartları ve yükümlülükleri yerine getirmesinin anayasal görevi olduğunu ifade eden Tanal, "Susuz bırakılan bir köyde anayasal görevini nasıl yerine getirdiğini hep birlikte sorgulamak zorundayız." dedi. Mahmut Tanal, köyde yaşayan vatandaşın hakkının şehir merkezinde yaşayanlardan az olamayacağını belirterek, "Vatandaşın temel ihtiyaçlarının uzun süre karşılanamamasına yol açan nedenler, tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

kibarcik

öyleye yahhh yalaklaık için hortumudakı şehir şebeke suyunu sokaga sıkıyorsun bereketssız muflıs özgürünbaş yalakası zıhnıyetınızın sonugeldı gelıyor beee
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