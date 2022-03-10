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Gündem Tuzlama yapılmayan yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı
Gündem

Tuzlama yapılmayan yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı

CHP'li İBB'nin yetersiz kalan tuzlama çalışması nedeniyle Sultangazi'de karlı kaplı yolda mahsur kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:45:00 - 2022-03-10 17:22:15

Sultangazi'de kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar iterek kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.

Meteorolojinin günler öncesinden kar yağışı uyarısı yapmasına rağmen yollardaki tuzlama çalışmasının yetersiz kalması nedeniyle Sultangazi’de kar ile kaplı yolda İETT otobüsleri mahsur kaldı. İsmetpaşa Mahallesi'nde kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsünü vatandaşlar itti.

Vatandaşların itmesiyle kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle gidemeyen İETT otobüsü yolcuların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Vatandaşları İETT otobüsünü ittiği anlar kameralara yansıdı.

Kar nedeniyle yolda kaldı

Diğer görüntülerde ise Eski Edirne Asfaltı üzerinden Cebeci Mahallesi istikameti dönüşünde kar nedeniyle yolda kaldı. Otobüs sürücüsünün olduğu yerde yaptığı manevralar sonrası kaldığı yerden kurtularak yoluna devam etti.

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