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Yerel Tüyler ürpertti: Aracın kundaklanma anı saniye saniye kameralarda
Yerel

Tüyler ürpertti: Aracın kundaklanma anı saniye saniye kameralarda

Uşak'ta bir aracın park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandığı anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 12:34:00 -

Alınan bilgiye göre, Uşak'ta Özcan Alhan'ın 64 AD 290 plakalı otomobili, Ünalan Mahallesi'ndeki Kuyulu Sokak'ta park halindeyken, kimliği belirsiz kişilerce camı kırılıp içine ateş atıldı.

Bir anda alev topuna dönen otomobili görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin otomobilin camını taşla kırması, yaktıkları karton parçasını otomobilin içine atarak ateşe vermesi, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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