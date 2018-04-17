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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten erken seçim yorumu

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısını yorumlayarak, "İş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmuyoruz." dedi.

17 Nisan 2018 Salı 15:02
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten erken seçim yorumu

Erken seçim çağrısına ilişkin konuşan TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” dedi.

"ZAMANINDA YAPILACAK SEÇİMİ DESTEKLEMİŞTİK"

Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye'yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik.” diye konuştu. Adem Özdoğan

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 15:02
  1. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. erken seçim

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