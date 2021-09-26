  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TÜSEB “Aziz Sancar Bilim Ödülü” verecek
Ekonomi

TÜSEB “Aziz Sancar Bilim Ödülü” verecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına her yıl “TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 20:41:00 -
TÜSEB “Aziz Sancar Bilim Ödülü” verecek

Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verilecek. Toplam ödül miktarı 100 bin lira olacak. Bu ödül, her yıl en fazla iki kişiye verilebilecek. Ödülün iki kişiye verilmesi halinde toplam ödül miktarı adaylar arasında eşit olarak paylaştırılacak ve ödül alanlar eş değer sayılacak. TÜSEB tarafından ayrıca her yıl Bilimsel Eser Teşvik Ödülü, TÜSEB Özel Ödülü, Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ve ayrıca TÜSEB Yarışma Ödülleri de verilecek. Ödüllere ilişkin duyurular, TÜSEB tarafından belirlenen tarihlerde kurumsal internet sitesinde yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay