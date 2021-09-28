Türkşeker'den ekonomiye 60 milyon dolarlık katkı

Resul Ekrem Şahan Ankara

2000 yılından bu yana özelleştirme kapsamında bulunan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özelleştirme kapsamından çıkarılan bünyesinde 15 şeker fabrikası bulunduran TÜRKŞEKER, şeker fabrikalarını yeniden hayata döndürdü.

20 yılın ihracat rekorunu kırdı

Türkiye’de şekerin yüzde 36’sı TÜRKŞEKER tarafından üretiliyor. Ayrıca bu yıl Türkiye’de toplam 435 bin ton ihraç amaçlı şeker üretildi. Bunun 138 bin tonunu da TÜRKŞEKER tarafından üretildi. İmalatçı-İhracatçı firmaların “C Şekeri Tahsisat Belgesi”ne istinaden ilgili firmalara avantajlı fiyatlarla C Şekeri satışı yapılmak suretiyle yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatın da önüne geçildi. İhracat kapsamında ise 2021 yılında TÜRKŞEKER yaklaşık 40 milyon dolarlık C Şekeri ihraç ederek son 20 yılın ihracat rekorunu kırdığı. TÜRKŞELER, böylece cari açığa yaklaşık 60 milyon dolarlık olumlu bir katkı sağladı. Şekerin yanı sıra yan ürünlere de yönelen TÜRKŞEKER, melas, küspe, alkol gibi ürünlerden de adından bahsettiriyor. Türkiye’nin 1 milyon 454 bin ton ihtiyacı olan ‘melas’ın yüzde 38’ni karşılayan konuma geldi. Öte yandan bu yıl da 400 bin ton melas üretimiyle toplam ihtiyacın yaklaşık yüzde 40’nı tek başına üretti.

Küspedeki oyun bozuldu

TÜRKŞEKER, yaş pancar posası olarak bilinen ve hayvanlara yem olarak kullanılan küspe konusunda da çözüm üreten bir konuma geldi. Küspelerin büyük oranını dökme şekilde satan TÜRKŞEKER, 400- 450 bin tonunu paketleme işlemiyle satmaya başlayarak ilk yılki kazancını ikiye katladı. 2020-2021 sezonunda ise yaklaşık 2 milyon ton küspeyi paketleyip satan TÜRKŞEKER, çiftçinin kazancını 2.5 katına çıkardı. Kendi kazancını ise 3 katına yükseltti. Böylece hem çiftçinin, hem besicinin hem de kendi kazancını artırmak suretiyle piyasada düzenleyici bir rol oynadı. Geçtiğimiz yıl pandemi dönemi ile birlikte “alkol” ihtiyacının artması, fiyatların fahiş seviyelere çıkarılması ve “alkol” bulmanın güçleştiği günlerde TÜRKŞEKER alkol üretimi ile sorunların giderilmesini sağladı. Eskişehir Alkol Fabrikası’nın kapasitesini artırmak suretiyle günlük ortalama 50 bin litre alkol üreterek, toplamda 9 milyon litre etil alkol teminini sağladı. Başta kamu hastaneleri olmak üzere, küçük ve orta ölçekli pek çok kolonya ve dezenfektan sektörüne taahhütlü olarak alkol arzı sağladı. Alkolün litre fiyatlarını da dengelemek için litresi 50 TL olduğu dönemde alkolün litresini 8 TL’den satış yaparak fahiş fiyat artışının önüne geçti. Raflarda dezenfektan ve kolonya fiyatlarının yükselmeden stabil kalmasını sağladı.