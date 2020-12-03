Türksat 5A-Verici Antenleri stratejik göreve hazırlanıyor

Türksat 5A-Uydu Haberleşme Verici Antenleri Tanıtım Toplantısı’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “Haberleşme uydularımız Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B sayesinde dünya üzerindeki 118 ülke ve 3 milyarlık nüfus kapsama alanımızda” dedi.

Kullanıcı sayısı 51.5 milyon

Karaismailoğlu, dev bilişim projelerinden e-Devlet Kapısı’nda da 51.5 milyonun üzerinde kayıtlı kullanıcının 345’i yerel yönetimler olmak üzere 700’e yakın kamu kurumuna ait 5 bin 300’ü aşkın farklı hizmeti alabildiğine işaret etti. e-Devlet Kapısı’nda 2019’da aylık 319 milyon kullanımı gerçekleştiğini hatırlatan Karaismailoğlu, “2020’de bu sayı, pandeminin etkisiyle 463 milyona yükseldi. e-Devlet mobil uygulaması, 49 milyon vatandaşımız tarafından indirildi. Şu anda 2 bin 835 farklı hizmete mobilden ulaşılabiliyor” diye konuştu.

Stratejik çalışmalar yürütüyoruz

Sorumluluk alanlarının yük ile yolcu taşımacılığını sağlayan sistemlerin kurulması ve yönetilmesinin yanı sıra dataya ulaşımı kapsadığına dikkat çeken Karaismailoğlu, “Ülkemizin uydu, haberleşme, yayıncılık hizmetleriyle bölgesinde lider; dünyada da söz sahibi olması için tüm kuruluşlarımızla ciddi bir stratejik çalışma yürütüyoruz. Bakanlık olarak kara, hava, demir ve deniz yollarıyla bilişim otobanlarında hem güvenli hem hızlı hem de kararlı bir şekilde ilerlemek için yerli kaynaklarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Türksat 5A, 5B ve 6A’nın devreye girmesiyle 6 haberleşme uydusuyla uzayda çok daha güçlü olacağının altını çizen Karaismailoğlu, “Türksat 5A’nın fırlatılması, uzay ve havacılık vizyonumuzu pekiştirecek” şeklinde konuştu.

Son aşamaya gelindi

Toplumda uzay okuryazarlığını ve farkındalığını arttıracakları sözünü de veren Karaismailoğlu, “Türksat 5A’nın ardından bir diğer kilometre taşı olan, uydu seviye testlerine başlanan Türksat 5B’yi 2021’in ikinci çeyreğinde fırlatacağız. 2021 içinde hizmet vermesi planlanan Türksat 5A ve 5B uydularından sunulacak yeni frekans bantları için Gölbaşı Merkez Kampüsü’nde yer istasyonları kurulum çalışmalarında son aşamaya geldik” bilgisini paylaştı.

Önemli haber

Türksat 6A’nın ise 2022’de uzaya gönderileceğini aktaran Karaismailoğlu, “Uydu kontrol ile yer istasyonları, frekans gözlem, TV uplink ve teleport, Ka-Bant uydu sistemleri faaliyetlerinin yürütülmesi için de Kahramankazan’da çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.