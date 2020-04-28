  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkmenler DEAŞ saldırılarının arttığı Kerkük'te istihbaratın güçlendirilmesini istiyor

2020-04-28 17:12:54 -
Türkmenler DEAŞ saldırılarının arttığı Kerkük'te istihbaratın güçlendirilmesini istiyor

KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Bağdat hükümetinden terör saldırılarının arttığı Kerkük'e yönelik istihbarat ve güvenlik gücü takviyesi istediklerini açıkladı.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kent merkezinde saldırı gerçekleştirebilmesinin "istihbaratın yetersizliği" anlamına geldiğini söyledi.

Söz konusu durumu "kötü" olarak nitelendiren Turan, Kerkük'e yönelik istihbarat ve güvenlik gücü takviyesi talebini Irak merkezi hükümetine resmen ilettiklerini aktardı.

DEAŞ'lı bir teröristin bugün Kerkük kent merkezindeki İstihbarat Dairesi önünde düzenlediği intihar saldırısında 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı