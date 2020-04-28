Türkmenler DEAŞ saldırılarının arttığı Kerkük'te istihbaratın güçlendirilmesini istiyor
KERKÜK (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Bağdat hükümetinden terör saldırılarının arttığı Kerkük'e yönelik istihbarat ve güvenlik gücü takviyesi istediklerini açıkladı.
Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük kent merkezinde saldırı gerçekleştirebilmesinin "istihbaratın yetersizliği" anlamına geldiğini söyledi.
Söz konusu durumu "kötü" olarak nitelendiren Turan, Kerkük'e yönelik istihbarat ve güvenlik gücü takviyesi talebini Irak merkezi hükümetine resmen ilettiklerini aktardı.
DEAŞ'lı bir teröristin bugün Kerkük kent merkezindeki İstihbarat Dairesi önünde düzenlediği intihar saldırısında 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.