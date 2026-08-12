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Dünya Temaslı taramaları yapılıyor! Peş peşe tüberküloz vakaları tespit edildi
Dünya

Temaslı taramaları yapılıyor! Peş peşe tüberküloz vakaları tespit edildi

Yeniakit Publisher
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Temaslı taramaları yapılıyor! Peş peşe tüberküloz vakaları tespit edildi

Fransa’nın Val-de-Marne vilayetinde temmuz sonundan bu yana üç kişide tüberküloz tespit edildi. İlk vakanın ardından başlatılan sağlık soruşturmasında iki kişide daha hastalığa rastlandı.

Fransa’da tüberküloz vakalarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Val-de-Marne vilayetinde temmuzun sonundan bu yana 3 kişide tüberküloz saptandığı bildirildi.

 

Fransa'da Bölgesel Sağlık Ajansının internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ayın sonunda Val-de-Marne vilayetine bağlı Ivry-sur-Seine kentinde 1 kişide tüberküloz tespit edildiği belirtildi.

Vakayla temas eden kişilerin belirlenmesi için sağlık soruşturmasının başlatıldığı aktarıldı.

 

Soruşturma kapsamında vilayetteki 2 kişide daha aynı hastalık saptandığı, bu kişilerde görülen tüberküloz türünün çok bulaşıcı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

 

Tüberküloz tedavi edilebiliyor mu?

"Mycobacterium tuberculosis" isimli bakterinin solunum yoluyla vücuda girmesi sonucu başta akciğerler olmak üzere organlarda iltihaplanmaya yol açan tüberküloz, toplumda "verem" olarak da bilinen bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı "2025 Küresel Tüberküloz Raporu"na göre, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olan tüberküloza her yıl 10 milyon kişi yakalanırken, 1 milyondan fazlası hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Genellikle akciğerleri etkileyen hastalık, hasta tedavi edilmediğinde ölümcül olabiliyor. DSÖ'nün önerilerine uygun şekilde tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 90'ı sağlığına kavuşuyor.

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