Türkiye'yi gururlandıran New York'taki dua Cüneyt Özdemir'i rahatsız etti!

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile birlikte Yargıtay binasının açılışında bulunarak dua etmesinden sonra günlerdir hedefte olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, New York'taki Türkevi'nin açılışına da katıldı. Eller bu kez New York semalarına yükseldi, Türkiye bu görüntü ile gururlandı. Öyle ki Prof. Erbaş tarafından yapılan duaya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bile ellerini açarak katıldı.

Sol medya ve laikçiler Ali Erbaş'ı hedef aldı

Türkiye'deki dua karşıtı bir grup azınlıksa yine Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef aldı. CHP yandaşı medya ile tüm laikçiler Müslümanların en önemli güç kaynaklarından birisi "dua"dan rahatsızlıklarını açık açık dile getirdi.

Cüneyt Özdemir 'dua'dan rahatsız etti

Youtube canlı yayınında konuşan Cüneyt Özdemir de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı, New York'ta ettiği dua üzerinden hedef aldı. "İşte bizim konsolosluk buraya taşındı. Aynı zamanda bir kültür evi gibi olacak. Buranın eski hali çok köhneydi. Şimdiki hali çok daha modern görünüyor." diyen Özdemir, sözü yavaş yavaş Prof. Erbaş'a getirmeden önce, rahatsızlığını şu sözlerler dile döktü:

"Tabii ki önemli bir şey ama çok da New York'u fethettik gibi önemli bir olay değil. New York'ta parayı verdiğiniz zaman her yere bina dikebilirsiniz. Ama bu binanın yeri güzel. Tam Birleşmiş Milletler'in karşısında. Daha da yüksek olabilirdi. Biraz küçük yapmışlar gibi geldi bana."

'Artık böyle bir düzen var'

Diyanet İşleri Başkanı'nın Türkevi'niin açılışına katılmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özdemir, "Anlamakta zorlandığım, Ali Erbaş'ın ne işi var orada? Cumhurbaşkanı gidiyor, açılış yapıyor. Tamam. Gazeteciler de işi için gidiyor. Türkevinin açılışını niye Diyanet İşleri Başkanı yapıyor? O kısmını anlamış değilim." dedi.

Dua edilmesinden duyduğu rahatsızlığı son cümlesine saklayan Cüneyt Özdemir, şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı yakında Külliye'ye taşınabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı nerede, sayın Erbaş orada. Artık böyle yeni bir düzen var. Hayırlı uğurlu olsun. 4 yıl önce ben oradayken temeli atılmıştı ve dualarla açıldı."