Türkiye'yi de ilgilendiren skandal gelişme! İran'a toprak vermeye başladılar

Esed rejiminin Tahran yönetimiyle olan ilişkileri İran'a imtiyazlar vermesine neden oluyor.

Yerel kaynaklardan Levant 24'ün haberine göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye ziyaretinin hemen öncesinde Esed rejimi, ülkedeki bazı toprakların mülkiyetini Tahran yönetimine devretti. Reisi'nin çarşamba günü Suriye'de Beşar Esed'le görüşmesi bekleniyor.

Söz konusu toprakların, Esed rejiminin İran'a olan borçlarının kaldırılması karşılığında İran'a devredildiği bildirildi.

Esed rejimi, saldırılar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sivillerin topraklarının ve evlerinin İran tarafından satın alınmasına izin vermişti.

İran ise Esed rejiminden teslim aldığı topraklara kendisine bağlı Şii milisleri ve onların ailesini yerleştiriyor. Ayrıca buraları dini ve siyasi nüfuzunu yaymak için kullanıyor.

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Esed rejiminin daha fazla toprağı Tahran'a devretmesinin, İran'ın Suriye'deki nüfuzunu artırmasına yol açacağı düşünülüyor.

Rejim toprak bütünlüğünü sağlamanın en yüksek öncelik ve amaçlarından biri olarak tanımlasa da kendisini askeri ve siyasi olarak destekleyen İran ve Rusya'ya topraklarını devretmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News