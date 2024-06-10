Türkiye'ye yeni doğalgaz müjdesi! Kulislerde açık açık konuşulmaya başlandı

Doğal gaz desteğinin sona ermesiyle zam gelip gelmeyeceği merak edilirken kulislerde dar gelirliye doğal gaz desteği çıktı. Hazırlanan torba yasalardan birine göre dar gelirliye doğal gaz desteği geliyor. Böylece dar gelirli faturasının belli bir kısmını ödeyecek.

Dar gelirli doğal gaz faturasının bir kısmını ödeyecek, gerisini devlet karşılayacak. 25 metreküplük doğal gaz desteği mayıs başında sona erdi. Doğal gaza zam gelip gelmeyeceği merakla beklenirken hazırlıkları süren torba yasada dar gelirliye düşük doğal gaz faturası desteği olduğu ortaya çıktı.

Kulislere göre örneği yüksek gelirliden 3 bin TL'lik faturanın tamamı alınırken dar gelirliden bunun belli bir miktarı, örneğin yüzde 30 kadarı alınacak. Geri kalanı ise devlet ödeyecek.

Gelir gruplarının hangi kritere göre seçileceğiyle ilgili özel bir çalışma yapılacak. Düzenlemeyle ilgili tüm detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

Show Haber'in haberine göre vatandaşlar konuyla ilgili "Yetmez ama belli bir katkı sağlamış olur" yorumunda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO