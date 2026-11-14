  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya’daki zirveye renkli görüntüler damga vurdu! COP31 ilk haftayı rekorla tamamladı YP’de vekalet savaşı Hindistan’da katliam gibi kazada 23 kişi öldü! Cesetler yan yana yol kenarına istiflendi AYM de cunta heveslisi teğmenlere geçit vermedi Genç beyinler Türkiye’nin radarında! ‘Beyin’ göçü yerine ‘beyin gücü’ Tesla’dan çok tartışılacak sıra dışı araba: Direksiyonu ve pedalı yok, abone olmadan da gitmiyor Eski dostlar düşman oldu! 27 partiye davet gitti bakın kim çağırılmadı? Bakın şu utanmaza Salih Tuna: İmamoğlu ve Sarıgül’e tek eleştirileri yok! Fon yolsuzluğu araç asıl hedef Erdoğan Kemalistler Fatiha'yı değiştirmiş! "Bizi Atatürk'ün Yoluna İlet"
Gündem Türkiye’ye karşı kirli işbirliği ifşa oldu: Yunan askerleri İsrail’de eğitiliyor!
Gündem

Türkiye’ye karşı kirli işbirliği ifşa oldu: Yunan askerleri İsrail’de eğitiliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye’ye karşı kirli işbirliği ifşa oldu: Yunan askerleri İsrail’de eğitiliyor!

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin artan stratejik gücü ve kararlı duruşu karşısında paniğe kapılan Atina ve Tel Aviv yönetimi, Ankara’ya karşı kirli ittifaklarını derinleştiriyor. Yunan ordusundan düzinelerce askerin gizlice İsrail’e gönderilerek Kfir Tugayı ile ortak kara tatbikatlarına başlaması, bölgede Türkiye’ye yönelik sinsi planları ve provokatif mesajları açıkça ortaya koydu.

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin artan stratejik ağırlığı ve kararlı duruşu karşısında paniğe kapılan şer odakları, Ankara’ya karşı kirli ittifaklarını ve gizli askeri planlarını derinleştirmeye devam ediyor. İsrail basınında ortaya çıkan son skandal gelişme, Yunanistan ile Siyonist İsrail’in Türkiye düşmanlığı ortak paydasında birlikte hareket ettiğini ve gizli operasyonlar yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın askeri muhabiri Itai Blumenthal tarafından ifşa edilen bilgilere göre, Yunan ordusundan düzinelerce asker bu hafta kamuoyundan gizlenerek sessiz sedasız İsrail’e gönderildi.

Ülkenin güneyindeki bir askeri üsse yerleştirilen Yunan birliklerinin, İsrail Kfir Tugayı ile özel bir kara tatbikatına katıldığı bildirildi. İki ülke askerlerinin ortak piyade eğitimi gerçekleştirdiği ifade edilen haberde, sahadaki koordinasyonu ve askeri iş birliğini artırmayı amaçlayan bu gizli sevkiyatın, son haftalarda İsrail ve Yunanistan arasında düzenlenen hava ve deniz tatbikatlarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Ekim ayı sonunda da Akdeniz’de bir araya gelen iki ülkenin donanmalarının, üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla tehditlerin etkisiz hale getirilmesi, ortak seyir faaliyetleri ve füze atışıyla gemi batırma senaryoları üzerine tatbikat yaptığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE DUYULAN DÜŞMANLIK VE DUYULAN KORKUNUN ESERİ

İsrail basını, Tel Aviv ile Atina arasındaki bu kirli askeri yakınlaşmanın temelinde doğrudan Türkiye’ye duyulan düşmanlığın ve Ankara’nın bölgedeki hamlelerinden duyulan korkunun yattığını açıkça ortaya koydu. Özellikle Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması, enerji ve deniz ulaşımı hamleleri ile Doğu Akdeniz’deki meşru egemenlik haklarını koruma kararlılığı; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üçgenindeki şer ittifakının tüm hesaplarını altüst ediyor.

ANKARA’YA MESAJ NİTELİĞİNDE

Haberde yer alan değerlendirmelerde, Tel Aviv ve Atina’nın kara, hava ve deniz alanlarına yayılan bu ortak tatbikatlarla genişleyen güvenlik iş birliğini Ankara’ya göstermek istediği ve bu adımların Türkiye’ye yönelik açık bir tehdit mesajı niteliği taşıdığı belirtildi. Bölgede kurulan kirli masalara ve gizli sevkiyatlara rağmen Türkiye’nin Mavi Vatan’daki sarsılmaz varlığı, düşman cephesindeki tüm kirli oyunları bozmaya devam ediyor. Atina ve Tel Aviv’in bu sinsi hamleleri ise bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan öteye gidemiyor.

Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı
Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı

Gündem

Atina ve Lefkoşa’da GSI depremi! Fransa, Ankara’dan izin istedi, Yunanistan çaresiz kaldı

Mısır, Yunanistan ve GKRY meclis başkanları Güney Kıbrıs'ta buluştu
Mısır, Yunanistan ve GKRY meclis başkanları Güney Kıbrıs'ta buluştu

Gündem

Mısır, Yunanistan ve GKRY meclis başkanları Güney Kıbrıs'ta buluştu

Yunanistan'da Fransa depremi: Türkiye'ye bilgi verdiler, bu bize ciddi bir darbedir
Yunanistan'da Fransa depremi: Türkiye'ye bilgi verdiler, bu bize ciddi bir darbedir

Gündem

Yunanistan'da Fransa depremi: Türkiye'ye bilgi verdiler, bu bize ciddi bir darbedir

Yunanistan'a büyük şok: 'Türkiye de gelsin, onlar yoksa bu iş olmaz' diyerek duyurdular
Yunanistan'a büyük şok: 'Türkiye de gelsin, onlar yoksa bu iş olmaz' diyerek duyurdular

Gündem

Yunanistan'a büyük şok: 'Türkiye de gelsin, onlar yoksa bu iş olmaz' diyerek duyurdular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Soykırımcı Katil İsrail terör devletinin eğittiği askerler ancak savunmasız silahsız zavallı insanlara karşısında başarılı olabilirler. Gerçek bir ordu ile savaşacak cesaretleri olamaz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23