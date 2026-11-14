Türkiye’ye karşı kirli işbirliği ifşa oldu: Yunan askerleri İsrail’de eğitiliyor!

TAHSİN HAN

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin artan stratejik ağırlığı ve kararlı duruşu karşısında paniğe kapılan şer odakları, Ankara’ya karşı kirli ittifaklarını ve gizli askeri planlarını derinleştirmeye devam ediyor. İsrail basınında ortaya çıkan son skandal gelişme, Yunanistan ile Siyonist İsrail’in Türkiye düşmanlığı ortak paydasında birlikte hareket ettiğini ve gizli operasyonlar yürüttüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın askeri muhabiri Itai Blumenthal tarafından ifşa edilen bilgilere göre, Yunan ordusundan düzinelerce asker bu hafta kamuoyundan gizlenerek sessiz sedasız İsrail’e gönderildi.

Ülkenin güneyindeki bir askeri üsse yerleştirilen Yunan birliklerinin, İsrail Kfir Tugayı ile özel bir kara tatbikatına katıldığı bildirildi. İki ülke askerlerinin ortak piyade eğitimi gerçekleştirdiği ifade edilen haberde, sahadaki koordinasyonu ve askeri iş birliğini artırmayı amaçlayan bu gizli sevkiyatın, son haftalarda İsrail ve Yunanistan arasında düzenlenen hava ve deniz tatbikatlarının devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Ekim ayı sonunda da Akdeniz’de bir araya gelen iki ülkenin donanmalarının, üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla tehditlerin etkisiz hale getirilmesi, ortak seyir faaliyetleri ve füze atışıyla gemi batırma senaryoları üzerine tatbikat yaptığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE DUYULAN DÜŞMANLIK VE DUYULAN KORKUNUN ESERİ

İsrail basını, Tel Aviv ile Atina arasındaki bu kirli askeri yakınlaşmanın temelinde doğrudan Türkiye’ye duyulan düşmanlığın ve Ankara’nın bölgedeki hamlelerinden duyulan korkunun yattığını açıkça ortaya koydu. Özellikle Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması, enerji ve deniz ulaşımı hamleleri ile Doğu Akdeniz’deki meşru egemenlik haklarını koruma kararlılığı; İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üçgenindeki şer ittifakının tüm hesaplarını altüst ediyor.

ANKARA’YA MESAJ NİTELİĞİNDE

Haberde yer alan değerlendirmelerde, Tel Aviv ve Atina’nın kara, hava ve deniz alanlarına yayılan bu ortak tatbikatlarla genişleyen güvenlik iş birliğini Ankara’ya göstermek istediği ve bu adımların Türkiye’ye yönelik açık bir tehdit mesajı niteliği taşıdığı belirtildi. Bölgede kurulan kirli masalara ve gizli sevkiyatlara rağmen Türkiye’nin Mavi Vatan’daki sarsılmaz varlığı, düşman cephesindeki tüm kirli oyunları bozmaya devam ediyor. Atina ve Tel Aviv’in bu sinsi hamleleri ise bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan öteye gidemiyor.