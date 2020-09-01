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Dünya Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler
Dünya

Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ı açma yönündeki çalışmalarını engellemek amacıyla ABD ve Rusya nezdinde girişimde bulunma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:29:00 -
Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru hakları çerçevesinde yaptığı çalışmalardan rahatsız olan Yunanistan'dan skandal bir hamle geldi.

Rumlarla birlik olan Atina yönetimi, provokasyonlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ı da alet etti.

46 yıldır kapalı durumdaki Maraş'ın açılma girişimlerinden hazımsız olan Rum Kesimi'ne el uzan Yunanistan harekete geçti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan kendine sığınacak yer arıyor.

Önümüzdeki günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Kapalı Maraş'ın açılmasının engellemeye yönelik temaslarda bulunacağı ifade edildi. Dendias'ın New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le de görüşecek.

Rumlardan da Rusya hamlesi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, önümüzdeki hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşmede Maraş konusunu gündeme getireceği aktarıldı.

Ersin Tatar'dan mesaj

Gazimağusa'da konuşan KKTC Başbakan Ersin Tatar, Maraş'la ilgili verdiği mesajda "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" ifadelerini kullandı.

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