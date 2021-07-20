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Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar!

Van'ın Erciş ilçesinde güvenlik güçleri, yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 113 Afganistan uyruklu göçmeni yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 16:10:00 - 2021-07-20 16:13:21

Van’ın Erciş ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 113 düzensiz göçmen yakalandı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Jandarma Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen düzensiz göçmen grubunu fark etti.

113 Afgan göçmen yakalandı

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 113 Afganistan uyruklu göçmenleri yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

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Yorumlar

Abdülkerim bin Aziz

Bunlar yakalananlar, ya yakalanmayanlar? Hastaneye git mülteci, PTT’ye git mülteci, plaja git mülteci, git bakalım camiye mülteci var mı? Neymiş, din kardeşiymiş. Hadi be!
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