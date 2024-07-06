Türkiye'ye gelen 2,3 milyon Alman'a göz diktiler!

Turizm Databank’ın derlediği verilerine göre, Almanya’dan yurtdışına havayolu ile yapılan seyahatlerde 4 ayda İspanya, Türkiye ve İtalya yarışıyor. 3 ülke de % 14 gelişme gösterdi. Diğer yandan % 17 gelişme ile Yunanistan dikkat çekti.

2024 yılının Ocak-Mart döneminde havayolu ile yurtdşı çıkışlar % 12 arttı. İspanya 3,7 milyon, Türkiye 2,3 milyon ve İtalya 1,6 milyona ulaştı. 3 ülke de % 14 gelişme gösterdi. Diğer yandan % 17 gelişme ile Yunanistan dikkat çekti.

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