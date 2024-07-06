Türkiye'ye gelen 2,3 milyon Alman'a göz diktiler!
Almanya pazarından Türkiye'ye turist akını devam ederken bu alanda İtalya ve İspanya ile yarışılıyor. Yine Yunanistan'da Türkiye ve İspanya pazarından ülkesine turist çekmeye çalışıyor.
Turizm Databank’ın derlediği verilerine göre, Almanya’dan yurtdışına havayolu ile yapılan seyahatlerde 4 ayda İspanya, Türkiye ve İtalya yarışıyor. 3 ülke de % 14 gelişme gösterdi. Diğer yandan % 17 gelişme ile Yunanistan dikkat çekti.
2024 yılının Ocak-Mart döneminde havayolu ile yurtdşı çıkışlar % 12 arttı. İspanya 3,7 milyon, Türkiye 2,3 milyon ve İtalya 1,6 milyona ulaştı. 3 ülke de % 14 gelişme gösterdi. Diğer yandan % 17 gelişme ile Yunanistan dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO