İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki sorguları tamamlanan 11 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Ömer Hürriyet Büken, Aynur Aydın, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç, Süreyya Kurtulan ve Zeynep Sarısoy emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklama talebiyle, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer tutuklanırken, Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ile Berrak Çetinkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.