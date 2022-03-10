Türkiye'ye 8 dev gemi daha geliyor

Uluslararası gemicilik verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor.

Türkiye erken harekete geçti

Koronavirüs salgını sonrası patlak veren enerji krizi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla derinleşti. Özellikle doğal gaz fiyatları savaşla beraber bir günde yüzde 60'a yakın yükseldi. Enerji konusunda arz güvenliğine büyük önem veren Türkiye enerji krizini öngörerek adımlarını erken attı.

Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 30 Mart'a kadar 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor.

LNG gemileri yola çıktı

Bu kapsamda, Solaris, Stena Clear Sky, Hoegh Esperanza, Celsius Copenhagen, Shinshu Maru ve SK Audace LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bu gemilerin yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG alımlarının devam etmesi bekleniyor.



Bununla birlikte Cezayir'den Ougarta ve Nijerya'dan Lng Port Harcourt II gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 11 Mart ile 30 Mart arasında değişiyor.

ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Nijerya'dan Türk limanlarına yolculuk ortalama 15 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor.

Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formdaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor.

Enerji bağımsızlık adımları sürüyor

Öte yandan hem dışa bağımlılığı azalmak hem de temiz enerji üretimi için son yıllarda yenilenebilir enerjide büyük yol kat eden Türkiye, Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) Güneş Enerjisi Santrali (GES) ve Hidroelektrik Santrallerine (HES) büyük yaptırım yaptı.

Öte yandan arama ve sondaj faaliyetlerine hız veren Türkiye'nin 4. sondaj gemisi de yola çıktı. 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan ve Alparslan ismi verilmesi düşünülen 238 metrelik geminin Güney Kore'den yolculuğu 2 ay sürecek.



Yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek. Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebat kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi, en son teknolojiyle donatıldı.

Son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımı artan Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü, 8 yılda 40 megavattan 7 bin 816 megavata çıktı.

Türkiye, geçen yıl Avrupa'da en fazla rüzgar enerjisi kurulumu gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 1,4 gigavatlık kapasiteyle dördüncü sırada yer aldı.