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Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı

Türkiye'nin otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi Songar, ilk kez havalandı. Songar, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor.

03 Eylül 2019 Salı 15:22
Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, ilk kez havalandı.Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

Askeri araç elektroniği, otonom mikro, mini ve orta sınıf rotorlu insansız hava araçları (İHA), elektro-optik, sınır güvenliği, yapay zeka gibi alanlarda sistem, alt sistem, donanım ve yazılımlar geliştiren ASİSGUARD, silahlı drone sistemi Songar'ı ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi.

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, Songar'ın özelliklerini canlı yayında aktardı.

Otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi

Şirketin askeri ve güvenlik amaçlı her türlü operasyonda hem gündüz hem gece etkin olarak kullanılmak üzere geliştirdiği Songar, otomatik atış stabilizasyonuna sahip ilk milli silahlı drone sistemi olma özelliği taşıyor.

Tekli veya çoklu drone sistemiyle eş zamanlı görev yapabilen sistem, hedef bölgenin tespiti, tehdidi etkisiz hale getirme, operasyon sonrası hasar tespiti ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı gibi kritik birçok görevi icra edebiliyor.

10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor

İsmini sungur, şahin gibi yırtıcı kuşlardan alan Songar'ın sunduğu olanaklar, "Gökyüzünün en güçlü avcılarından biri sizin kontrolünüzde" sözleriyle tarif ediliyor.

Songar Silahlı Drone Sistemi, otomatik makineli tüfek ile teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde görev yapabiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 mm NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev icra edebiliyor.

Sistem, özel bir müdahale gerekmeden süratle değiştirilebilen mermi kutusuyla göreve devam edebiliyor.

 

Taarruz amaçlı da kullanılabilecek

Songar, karakol ve kalekollarda taciz atışına, personel, araç ve konvoyların intikalindeki pusu veya tehditlere karşı havadan yüksek sayıda mermi atımıyla beka artırıcı, gerektiğinde taarruz amaçlı olarak da etkin kullanılabilecek.

Geliştirilen model 4 alt sistemden oluşuyor. Drone alt sistemi, hava platformunu içeriyor. Milli tasarım Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi (OASİS) ve Drone Üzeri Makineli Tüfek (DMT), geri tepme sönümleme yeteneğine sahip ve namlunun 0-60 derece dikey eksende yön değiştirmesini sağlıyor. Sistem Yer Kontrol İstasyonu ile idare ediliyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:22
  1. Ayhan Sunar
  2. Songar
  3. Drone Üzeri Makineli Tüfek
  4. Otomatik Atış Stabilizasyon Sistemi
  5. Drone

YORUM YAZ

  • AMİN AMİN 28 dk önce
    ALAH CC DAHAİYİLERİNİ YAPMAK NASİPETSİN ALTILI BOMBA ATAR KONULAMAZMI
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 31 dk önce
    Hey maşaallah
  • M. Köse M. Köse 31 dk önce
    Keşke bunlara gerek olmasa, ama küfür rahat durmuyor, Büyük TÜRKİYE gerekeni yapmak durumunda rabbim yardımcınız olsun aslan parçaları...

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