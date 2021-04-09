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Gündem Türkiye'nin tepesinde savaş sesleri! Rusya'dan bomba askeri müdahale açıklaması
Gündem

Türkiye'nin tepesinde savaş sesleri! Rusya'dan bomba askeri müdahale açıklaması

Kremlin'den yapılan son açıklamada, Ukrayna'daki gerginliğin tam teşekküllü bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 13:51:00 -
Türkiye'nin tepesinde savaş sesleri! Rusya'dan bomba askeri müdahale açıklaması

Son günlerde yeniden tırmanışa geçen Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyonu artıran gelişmeler yaşanıyor.

ABD, Karadeniz'e savaş gemisi gönderebileceklerini açıklarken, üst düzey Rus yetkili de müdahale uyarısı yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, mevcut gelişmelerin tam ölçekli muharebe seviyesine doğru ilerleme riski taşıdığı bilgisinin altı çizildi.

ABD 2 savaş gemisini Karadeniz'e gönderiyor. Gemilerin boğazlardan geçişi için Türkiye'ye bildirim yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yetkilisi, Ukrayna'ya destek için önümüzdeki haftalarda Karadeniz'e savaş gemileri göndereceklerini söyledi. Washington, gemilerin boğazlardan geçişi için Türkiye'ye bildirim yaptı.

"Tam teşekküllü bir savaşa dönüşebilir"

Açıklamaların peş peşe geldiği savaş ortamında, Rusya Karadeniz'de savaş uyarısı yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya kendi sınırları içerisinde ordusunu dilediğince hareket ettirme hakkına sahiptir. Ukrayna'nın doğusundaki mevcut gelişmeler, büyük çaplı askeri müdahale olasılığını artırıyor. Gerginlik tam teşekküllü bir savaşa dönüşebilir" denildi.

"Savaş, Ukrayna için sonun başlangıcı olur"

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak ise, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki gelişmelere, gerekirse vatandaşlarına yardım etmek için müdahale edebileceklerini söyledi. Kozak, "Her şey yangının ne kadar büyük olacağına bağlı. Çatışmaların şiddetlenmesi Ukrayna için sonun başlangıcı olabilir. Eğer Devlet Başkanımız Putin'in dediği gibi Donbass'ta bir Srebrenitsa senaryosu yaşanırsa, görünen o ki oradaki vatandaşlarımızı korumak zorunda kalacağız" diye konuştu. Bu sözler, Rusya'nın son yıllarda Ukrayna kriziyle ilgili yaptığı en sert açıklama olarak gösterildi.

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