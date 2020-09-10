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Ekonomi Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatında artış sürüyor
Ekonomi

Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatında artış sürüyor

Yılın 8 ayında iki tekerlekli taşıt ihracatı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38,72 yükselişle 57 milyon 665 bin dolar oldu - Ocak-ağustos döneminde Hollanda'ya yüzde 145, Fransa'ya yüzde 193, İtalya'ya yüzde 146 ihracat artışı görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:01:08 -
Türkiye'nin iki tekerlekli araç ihracatında artış sürüyor

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türkiye'de faaliyet gösteren bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri yılın 8 ayında 57 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, ocak-ağustos döneminde iki tekerlekli taşıt ihracatı, geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 38,72 artış gösterdi.

Bu süreçte 102 ülkeye dış satım yapan sektör temsilcileri, listenin ilk sırasındaki Finlandiya'ya ihracatını 8 milyon 270 bin dolardan 9 milyon 533 bin dolara çıkararak yüzde 15,26 artış kaydetti.

İkinci basamaktaki Hollanda'ya geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 milyon 734 bin dolar olan dış satım, bu senenin aynı aylarında yüzde 145,18 yükselerek 9 milyon 156 bin dolara ulaştı.

İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya'ya dış satımda ise yüzde 33,86 gerileme görüldü. Bu ülkeye yılın 8 ayında 7 milyon 250 bin dolarlık ürün satıldı.

Sektörün önemli ihracat artışı gerçekleştirdiği bir diğer ülke Fransa'ya dış satım, yüzde 193,19 artışla 2 milyon 420 bin dolardan 7 milyon 97 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den Finlandiya, Hollanda, Almanya ve Fransa'ya ihracat, toplam dış satımın yüzde 57,2'sini oluşturdu.

- Suudi Arabistan'a yüzde 781 ihracat artışı

Türkiye'den ocak-ağustos döneminde İtalya'ya gerçekleştirilen ihracat, yüzde 146,54 artışla 2 milyon 377 bin dolardan 5 milyon 861 bin dolara çıktı.

Yunanistan'a dış satım da yüzde 106,62 artarak 1 milyon 857 bin dolardan 3 milyon 838 bin dolara yükseldi. Romanya'ya ihracat ise yüzde 393,83 artışla 1 milyon 787 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri, İspanya'ya 2 milyon 771 bin, İngiltere'ye ise 2 milyon 735 bin dolarlık iki tekerlekli araç sattı.

Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticilerinin ihracatını ciddi oranda artırdığı ülkelerden biri de Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeye dış satım, söz konusu dönemde yüzde 781'lik artışla 41 bin dolardan 364 bin dolara ulaştı.

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