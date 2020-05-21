Türkiye’nin hızını virüs bile kesemedi

Tüm dünyanın ilk kez tanıştığı, Avrupa’nın diz çöktüğü salgını kontrol altına almayı başaran Türkiye, 2023 hedeflerinden de taviz vermiyor. Virüsün görüldüğü ilk günden bu yana yani son 72 günde; sağlık, enerji, ulaşım ve savunma sanayii alanında dev proje ve yatırımlara imza atıldı.

Virüs ile mücadele kapsamında sağlığın yeni merkez üssü olduğunu kanıtlayan Türkiye, bir taraftan sağlık ordusuna yatırım yaptı, diğer yandan modern hastaneleri peş peşe hizmete açtı. 1 milyon m2’lik kapalı alanda 2 bin 682 yatak kapasitesi ile Türkiye sıralamasında üçüncü sırada yer alan Başakşehir Şehir Hastanesi, bugün itibariyle tam kapasite milletin hizmetine sunulacak. Başkan Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe’nin videokonferans ile katılacağı törenle açılacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi, 107 branşta hizmet vererek, sağlık sistemine güç katacak. Erdoğan’ın talimatıyla tarihi Hadımköy Hastanesi, 100 yataklı salgın hastaneye dönüştürülürken, Yeşilköy ve Sancaktepe’de 1000’er yataklı pandemi hastanelerinin yapımının yüzde 95’i tamamlanmış durumda. Eylül’de hizmete girecek olan Göztepe Şehir Hastanesi’nin ise 1. etap inşaatı tamamlandı. Depreme dayanıksız olduğu için yenilenen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 30 Mart itibariyle hasta kabulüne başladı. Salgın sırasında büyük mücadeleler veren ve koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adı bu hastaneye verildi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ayaklar tamam

Küresel bir sorun haline gelen solunum cihazları 14 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde milli imkanlarla üretildi. Gövde bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Hidroelektrik Santrali 19 Mayıs’ta üretime başladı. Dünyanın en büyüklerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs’ta tamamlanırken, İstanbul Havalimanı’na hızlı ulaşımı sağlayacak olan Gayrettepe-Havalimanı metro tüneli 10 Mayıs’ta açıldı.

Milli sanayi devrimi

Koronavirüs daha ülkemize girmeden yerli ve milli imkanlarla üretilmeye başlanan solunum cihazı, seri üretimden çıktı. 14 gün gibi kısa bir sürede Türk mühendisler tarafından üretilen solunum cihazları, Sağlık Bakanlığı’na teslim edilirken, Mayıs sonuna kadar 5 bin cihazın daha üretileceği duyuruldu. Koronavirüsle mücadele edilen süreçte ülkeler birbirinden malzeme kaçırırken, solunum cihazı parçası ülkemizde yeterli ihtiyacı karşıladıktan sonra isteyen tüm ülkelere cihazdan satılacak. Tüm dünyaya kabus gibi çöken koronavirüse karşı kusursuz mücadele yürüten Türkiye, aynı zamanda ilaç tedavi araştırmalarından ödün vermedi. 15 Mayıs’ta tüm dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan bir ilacın yerli versiyonu, ‘Klorokin’ adıyla Türkiye’de üretildi. 15 Nisan’da yerli ve milli dezenfektan Borel tanıtıldı. 17 Mayıs itibariyle 4 milyon adet satıldı. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu ise 8 Mayıs’ta Gazi Fişek Fabrikası’nda yerli ve milli fişek üretim hattı oluşturdu. 5,56 -40 mm arası çeşitli kalibre ve tiplerdeki fişeklerin, NATO standartlarında üretildiği bildirildi.

Çanakkale köprüsü, ılısu barajı

Gövde bakımından dünyanın en büyük barajı olan Ilusu Hidroelektrik Santrali, 19 Mayıs’ta üretime başladı. 18 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Ilısu, 10,65 milyar metreküplük su tutma kapasitesi ve 135 metrelik kot yüksekliğiyle dikkat çekti. Atatürk ve Keban’dan sonra Türkiye 3’üncü barajı olan Ilısu, 2019 yılında su tutmaya başlandı. 9 milyar metreküp suyla dolan barajdaki su seviyesi 120 metreye kadar yükseldi. İstanbul Havalimanı’na hızlı ve konforlu erişim sağlanacak şekilde projelendirilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro tünelleri de açılmaya başlandı. Tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, Türkiye’de ilk kez bir metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Türkiye’nin ilk ‘Hızlı Metro’ sistemi olacak projenin ilk ışık töreni ise 10 Mayıs’ta Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. 16 Mayıs’ta da 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları tamamlandı. 18 Mart 2022’de hizmete açılacak olan Çanakkale Köprüsü, dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsü unvanını kazanacak.