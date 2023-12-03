Türkiye’nin gururu! Onu görmek için 7'den 70'e saatlerce kuyrukta beklediler!

Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), savaş uçakları ve taarruz helikopterlerinin iniş kalkış yapabildiği, son teknoloji silahlara sahip TCG Anadolu, geçtiğimiz günlerde İzmit Körfezi'ne demirlemişti. Türkiye'nin en büyük savaş gemisini ziyaret etmek isteyen 7'den 70'e vatandaşlar sabahın erken saatlerinde İzmit Sahili'ndeki giriş noktasına geldi. Uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar saat 10.00 itibarıyla kimlik kontrollerinin ardından içeriye alındı. 1 Mart Vapur İskelesi'nden vapura binen vatandaşlar, açığa demirleyen TCG Anadolu'ya taşındı. Vatandaşlar gemiyi görmenin heyecanını yaşarken, geminin 6 Aralık'a kadar ziyarete açık olacağı kaydedildi.

"14.00'da geldim buraya şu anda saat 16.00"

Yoğun bir ziyaretçi akını olduğunu söyleyen Mehmet Bütün, "Saat 14.00'da geldim buraya. Şu anda saat 16.00, 2 saat olmuş geleli. Memleketimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah daha iyilerini nasip etsin. Biz de ziyaret etmek için geldik, inşallah ziyaret etmek bize de nasip olur. Yoğun bir ziyaretçi akını var. 'Bize sıra gelmez' deyip giden vatandaşlar oldu. Zaten öyle olmasaydı sıra bana gelmezdi, gerçi daha da sıra gelmedi ama yaklaştım diyeyim. İnşallah sıra bize gelir" dedi.

"İnsan seli var"

Gemiyi ilk kez ziyaret etmenin heyecanını yaşayan Eren Esin, "Türkiye’nin ihtiyacı olan bir gemiydi, Türkiye’nin gururu herkesin görmesini tavsiye ederim. Saat 10.30 gibi geldim, bayağı kalabalık insan seli var" diye konuştu.