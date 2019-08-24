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Türkiye’nin gururu milli atletlere ünlülerden destek yağdı

Fransa’da düzenlenecek olan Avrupa Grand Prix Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularına birçok ünlü isimden destek geldi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:28
Türkiye’nin gururu milli atletlere ünlülerden destek yağdı

Fransa’da düzenlenecek olan Avrupa Grand Prix Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm sporcularına birçok ünlü isimden destek geldi. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlüler, milli atletlerle gurur duyduklarını söyleyip şampiyonada başarılar diledi.


28-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında Fransa’da gerçekleşecek Avrupa Grand Prix Yarışması’na katılan Türkiye Milli takımı kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm takımı sporcuları da yer alıyor. Milli takım kafilesine dahil edilen ve antrenör Ömer Cantay’ın hocalık yaptığı takımda Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet tekerlekli atletizm dalında; Hamza Doğan ise gülle atma branşında yarışacak.


Ali Sunal, Cem Özer, Müfit Can Saçıntı, Hakan Bilgin, Burhan Öçal, Eypio başarılar diledi


Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Bağcılarlı milli atletlere iş, sanat, sinema ve müzik dünyasından destek yağdı. Ekranların sevilen isimleri sosyal medya hesaplarından destek mesajı yayınladı. Aralarında Ali Sunal, Hakan Bilgin, Aşkın Tuna, Cem Özer, Burhan Öçal, Eypio, İsmail Baki Tuncer, Müfit Can Saçıntı, Yaşar Alptekin, Altay, Hande Katipoğlu, Nino Varon, Rüştü Onur Atilla, Sarp Bozkurt ve Bihter Dinçel’in de bulunduğu ünlü isimler, yaptıkları videolu paylaşımlarda sporculara turnuvada başarılar diledi.


Engelli sporcular altın madalyalarla dönme sözü verdi


Sanatçılardan Cem Özer, mesajında “Ömer Cantay hoca ve ekibine Fransa’da başarılar diliyorum. Gururumuzsunuz” derken Ali Sunal, “Tekerlekli sandalye atletizm milli takımımıza başarılar dileriz” diye konuştu. Ekranların sevilen yüzlerinin sözleri engellilere çok büyük moral oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da milli atletlere mücadele edecekleri yarışmada başarılar diledi.


Her kesimden kendilerine verilen destekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen milli sporcular, Fransa’daki turnuvadan altın madalyalarla dönme sözü verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:28
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