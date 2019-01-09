Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!

Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili polis harekete geçti. Ailenin Kocaeli'deki evine baskın yapan polis ekipleri, arama yapıyor. 'Cinci' diye bilinen ailenin eniştesi Tuncer Ustael, baskın anlarını katıldığı canlı yayında izledi. Aile üyelerine gözaltı yapıldığı bildirildi.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, "Kasten adam öldürme suçu" kapsamında, Palu ailesi hakkında gözaltı kararı verildi.

Müge Anlı'nın programı devam ettiği sırada asayiş büro ekipleri Palu ailesinin evine baskın yaptı. Gözaltı işlemi uygulanan Palu Ailesi, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülecekler.

Ayrıntılar gelecek...