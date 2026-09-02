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Gündem Sağlık Bakanlığı duyurdu! Feribot kazasından etkilenen gebe Türkiye’ye getirildi
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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Feribot kazasından etkilenen gebe Türkiye’ye getirildi

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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Feribot kazasından etkilenen gebe Türkiye’ye getirildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşın ambulans uçakla Kocaeli’ye nakledildiğini açıkladı.

Girne açıklarındaki feribot kazasının ardından 35 haftalık gebe bir vatandaş ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.

 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli’ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

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