O 'Kazım Karabekir' dedi siz Ekrem olarak anlayın! Sanki herkes aptal Taha Akyol akıllı

Taha Akyol'un Kazım Karabekir örneği üzerinden sinsi bir algı yürüttüğünü vurgulayan Karahasanoğlu, "Şimdi Taha Akyol, Kazım Karabekir’in yakılıp onlarca yıl boyunca ulaşılamayan kitabı getirip önümüze Ekrem İmamoğlu’nun kitabı toplatıldı demeye getiriyor.

Demiyor da demeye getiriyor. Anlayanlar anladı vesaire diyor. Ben de soruyorum Taha Akyol’a: Ya şimdi internet sitesinde yayınlama imkânınız var mı? Var. Kazım Karabekir’in kitabının yakılması gibi Ekrem İmamoğlu’nun da kitabının yakılması söz konusu mu? Değil" ifadeleriyle kurulan tezgâhı bozdu.