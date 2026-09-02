O 'Kazım Karabekir' dedi siz Ekrem olarak anlayın! Sanki herkes aptal Taha Akyol akıllı
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Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında gazeteci Ali Karahasanoğlu, Karar gazetesi yazarı Taha Akyol'un CHP'li Ekrem İmamoğlu üzerinden oluşturmaya çalıştığı algı operasyonunu sert sözlerle deşifre etti. Akyol'un Kazım Karabekir'in toplatılan kitabı üzerinden İmamoğlu mağduriyeti üretmeye çalışmasına tepki gösteren Karahasanoğlu, yargı sürecindeki gerçekleri ve çarpıtmaları tek tek gözler önüne serdi.
Taha Akyol'un Kazım Karabekir örneği üzerinden sinsi bir algı yürüttüğünü vurgulayan Karahasanoğlu, "Şimdi Taha Akyol, Kazım Karabekir’in yakılıp onlarca yıl boyunca ulaşılamayan kitabı getirip önümüze Ekrem İmamoğlu’nun kitabı toplatıldı demeye getiriyor.
Demiyor da demeye getiriyor. Anlayanlar anladı vesaire diyor. Ben de soruyorum Taha Akyol’a: Ya şimdi internet sitesinde yayınlama imkânınız var mı? Var. Kazım Karabekir’in kitabının yakılması gibi Ekrem İmamoğlu’nun da kitabının yakılması söz konusu mu? Değil" ifadeleriyle kurulan tezgâhı bozdu.
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