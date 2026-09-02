CHP'nin itirazı reddedildi! Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi yenilenecek
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Üsküdar Bölge İdare mahkemesi CHP'nin 'yürütmeyi durdurma kararına' yaptığı itirazı reddetti. Üsküdar'da başkanvekilliği seçimi yenilenecek.
CHP, Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimlerinin AK Parti'nin itirazı üzerine yenilenme kararına itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, CHP’nin Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazı reddetti. Başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verildi.
SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Mahkeme kararının valiliğe tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde seçim kararı alınması bekleniyor.
AK Parti, Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçiminde meydana gelen usulsüzlüklere itiraz etmiş, seçimde usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.