  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme! Enkaza ulaşıldı Hareketli ve sabit hedefleri 12’den vurdu! Aselsan’ın TOLUN’u göz kamaştırıyor Donanma kenti Gölcük’te değişim ve dönüşüm rüzgarı Müteahhitle imar pazarlığı kamerada! Edirne’de CHP’li üyeye rüşvet gözaltısı Bakan Uraloğlu'ndan batan gemi açıklaması: Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşamadık Tepki toplayan sözleriyle hatırlanıyor! Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner öldü Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde
Gündem CHP'nin itirazı reddedildi! Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi yenilenecek
Gündem

CHP'nin itirazı reddedildi! Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi yenilenecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP'nin itirazı reddedildi! Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi yenilenecek

Üsküdar Bölge İdare mahkemesi CHP'nin 'yürütmeyi durdurma kararına' yaptığı itirazı reddetti. Üsküdar'da başkanvekilliği seçimi yenilenecek.

CHP, Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimlerinin AK Parti'nin itirazı üzerine yenilenme kararına itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, CHP’nin Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliği seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazı reddetti. Başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verildi.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Mahkeme kararının valiliğe tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde seçim kararı alınması bekleniyor.

AK Parti, Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçiminde meydana gelen usulsüzlüklere itiraz etmiş, seçimde usulsüzlük yapıldığı ve seçim güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle başkanvekilliği seçiminin yenilenmesine karar verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23