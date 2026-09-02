Derbi mesaisi başladı! Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı devirmek için sahaya indi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanla dev maçın parolasını galibiyet olarak belirledi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü dev derbide sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, zorlu müsabakanın hazırlıklarına start verdi. Sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanla dev maçın parolasını galibiyet olarak belirledi.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları başladı.
Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Antrenman öncesinde sarı-lacivertli takımın teknik heyetine ve futbolcularına Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor tarafından "UEFA Hakem Semineri" verildi.
Fenerbahçe, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.