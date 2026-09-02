Skandal! Yahudi okullarında dağıtıldı: Filistin'e nefret masalları

TAHSİN HAN

İslam ve Müslüman düşmanı siyonist Bakan, Yahudi çocuklara nefret aşılamaya devam ediyor... İsrail’de okulların açıldığı ilk günde, Aşırı Sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in partisi Otzma Yehudit (Yahudi Gücü), eğitim kurumlarının önünde skandal bir propaganda hamlesine imza attı. Partili aktivistler, yüzlerce okulun kapısında çocuklara Ben Gvir’i kahramanlaştıran ve Filistinliler ile Arap vekilleri açıkça “düşman” ve hedef gösteren bir resimli çocuk kitabı dağıttı.

NEFRET TOHUMLARI EKİLDİ

“Durmayan Bakan” (HaSar SheLo Atzar) adını taşıyan kafiyeli masal kitabında, ırkçı bakanın Filistinlilere yönelik zulümleri ve sert politikaları çocuklara birer başarı hikayesi gibi sunuluyor. Kitapta, Ben Gvir’in İsraillilere bireysel silahlanma yolunu açması, Filistinli mahkumlara idam cezasını yasalaştırma çabaları ve Negev bölgesindeki Bedevilere ait evlerin yıkılması övgüyle anlatılıyor.

Bununla da kalmayan kitap; Arap milletvekilleri Ahmad Tibi ve Mansour Abbas’ı, İran ve Hizbullah ile aynı kefeye koyarak “içerideki düşmanlar” olarak nitelendiriyor. Resimlerde ise Ben Gvir’in sert politikalarına karşı çıkan Başsavcı Gali Baharav-Miara bir polis aracının üstünde öfkeden küfürler ederken karikatürize ediliyor.

BAZI VELİLERDEN TEPKİ VAR

27 Ekim’de yapılacak genel seçimler öncesinde seçim malzemesi olarak çocukların hedef alınması ülkede büyük tepki topladı. Kudüs’teki bir devlet okulunun önünde stant kuran aktivistleri gören bazı veliler, durumu polise ve belediyeye bildirdi. Okul önündeki bir anne, okulun ilk gününün neşeyle geçmesi gerektiğini belirterek, “Çocuklarımız okul kapısında neşeyle karşılanmak yerine nefret stantlarıyla yüzleşti” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MAHKEME SESİZ KALDI

Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı ve Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, kitabın dağıtımının yasaklanması yönündeki başvuruyu reddederek bu nefret propagandasına göz yumdu.

KİTAP ÇALINTI ÇIKTI

Öte yandan İsrailli komedyen Ron Shalom, kitabın kendi hiciv eserinden telif hakkı ihlal edilerek yasadışı şekilde uyarlandığını açıklayarak dava açacağını duyurdu.

IRKÇILIK VE NEFRETTEN BESLENİYOR

Siyasi kariyerini Filistin karşıtlığı, nefret söylemleri ve provokatif eylemler üzerine kuran Ben Gvir, geçtiğimiz günlerde de Filistinli kadın mahkumların karşısına geçip maruz kaldıkları ağır koşullarla övündüğü bir videoyu paylaşarak büyük tepki çekmişti. Irkçı bakan, bu kez okul çağındaki çocukları hedef alarak nefret politikalarını gelecek nesillere aşılamayı hedefliyor.