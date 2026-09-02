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Sosyal Medya Fondaş medyanın zehirlediği bir genç daha hezeyan saçtı! Çok fazla Halk TV ve Sözcü izlerseniz çocuğunuz işte böyle olur!
Sosyal Medya

Fondaş medyanın zehirlediği bir genç daha hezeyan saçtı! Çok fazla Halk TV ve Sözcü izlerseniz çocuğunuz işte böyle olur!

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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Halk TV ve Sözcü gibi yayın organlarının ezberleriyle konuşan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ona oy veren milyonlara kin kusarak skandal ifadeler kullandı. Kendince siyaset yaptığını zanneden gencin, tek bir somut vaat ya da bilgiye dayanmadan tamamen muhalefet medyasının papağanı gibi hareket etmesi acınası tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP fonlu medyanın ve muhalefet kanallarının gece gündüz sürdürdüğü algı operasyonları, gençlerin beynini yıkamaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Halk TV ve Sözcü gibi yayın organlarının ezberleriyle konuşan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ona oy veren milyonlara kin kusarak skandal ifadeler kullandı. Kendince siyaset yaptığını zanneden gencin, tek bir somut vaat ya da bilgiye dayanmadan tamamen muhalefet medyasının papağanı gibi hareket etmesi acınası tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kamera karşısına geçip adeta hezeyan saçan genç, "Erdoğan 20 yıldan fazladır görevde, ülkeyi soymaktan ve ekonomiyi kötüye götürmekten başka ne yaptı? Oy verenlerin hepsi koyundur, cahildir" diyerek kendisi gibi düşünmeyen milyonlarca vatandaşa hakaretler yağdırdı. Fondaş kanalların ekrana doldurduğu kulaktan dolma yalanlarla zehirlenen, ülkenin devasa yatırımlarını ve kazanımlarını görmezden gelip nefret diliyle konuşan bu genç, muhalefet medyasının gençlik üzerinde kurduğu tehlikeli tahribatın en somut örneği oldu.

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