İsrail’de büyük korku: Türkiye, Lübnan’a yerleşebilir

TAHSİN HAN

Türkiye’nin Orta Doğu’da her geçen gün artan nüfuzu, İsrail basınının gündeminden düşmüyor. İsrail basını, Türkiye’nin Gazze ve Suriye’deki etkisinin ardından bu kez Lübnan’da gücünü artırmaya yönelik hamlelerini yakın takibe aldı. Yahudi sitesi Mako’da yayımlanan habere göre Tel Aviv, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) yerini alacak çok uluslu yapıya ek asker ve yetkili gönderme girişimlerini tespit etti.

Habere göre, gelişmelerin merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz ayı sonunda Ankara’da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile gerçekleştirdiği kritik görüşme yer alıyor. Erdoğan bu zirvede, BM güçlerinin çekilmesinin ardından doğacak her türlü uluslararası güvenlik girişimine Türkiye’nin katılmakla ilgilendiğini ve Güney Lübnan’ın yeniden inşasına destek vermeye hazır olduğunu iletti.

TEL AVİV’İ ÇEVRELEME STRATEJİSİ

Ankara, UNIFIL’in görev süresinin dolmasını beklemeden Güney Lübnan’ı varlık göstermek istediği stratejik bir arena olarak konumlandırıyor. Halen 46 ülkeden 7 bin 400’den fazla askeri bünyesinde barındıran UNIFIL’in görev süresi 2026 sonunda doluyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilileri, BM gücünü Hizbullah’ın gözlerinin önünde ordulaşmasına izin vermekle suçlarken, Türk askerinin bölgeye gelişiyle durumun İsrail aleyhine daha da ağırlaşacağını savunuyor.

İSRAİL OPERASYONLARI DURUR

İsrail savunma teşkilatına göre; Gazze ve Suriye’de olduğu gibi, Türk askerlerinin varlığı İsrail’in askeri operasyon kabiliyetini doğrudan kısıtlayabilir. Tel Avivli yetkililer, Türk askerine zarar verme korkusunun hareket alanlarını daraltacağını ve Erdoğan’ın bu varlığı İsrail’e baskı kurmak için kullanacağını öne sürüyor.

Güney Lübnan’ın güvenliği için Türkiye gibi Fransa, İtalya, Almanya ve AB ülkeleri de çeşitli misyonlar öneriyor. Ancak İsrail değerlendirmelerine göre Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en temel unsur, Orta Doğu’daki nüfuzunu artırma konusundaki kararlı iradesi. Ankara hali hazırda Lübnan ordusuna teçhizat, mühimmat ve eğitim desteği sağlarken UNIFIL’in deniz kuvvetleri bileşeninde de yer alıyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun’un masasında Türkiye, Avrupa, Arap ülkeleri ve NATO destekli farklı güvenlik modelleri bulunuyor. Ancak İsrail için Türk askerinin varlığı, doğrudan stratejik bir tehdit olarak kabul ediliyor.