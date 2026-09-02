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Spor
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Galatasaray çöpünü nihayet kapının önüne koydu! O şapkasıyla şimdi takılabilir rahatlıkla...

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray çöpünü nihayet kapının önüne koydu! O şapkasıyla şimdi takılabilir rahatlıkla...

Galatasaray'da beklenen son nihayet gerçekleşti.

#1
Foto - Galatasaray çöpünü nihayet kapının önüne koydu! O şapkasıyla şimdi takılabilir rahatlıkla...

Galatasaray'da Victor Nelsson dönemi resmen sona erdi. Sarı kırmızılılar karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

#2
Foto - Galatasaray çöpünü nihayet kapının önüne koydu! O şapkasıyla şimdi takılabilir rahatlıkla...

2021 yılında Kopenhag'dan 7 milyon euro karşılığında transfer edilen Victor Nelsson, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Danimarkalı oyuncu sarı kırmızılılarda 144 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.

#3
Foto - Galatasaray çöpünü nihayet kapının önüne koydu! O şapkasıyla şimdi takılabilir rahatlıkla...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Victor Nelsson Kemerburgaz Tesisleri'ne üzerinde "Burada çalışmıyorum" yazan bir şapka ile gelerek büyük tepki çekmişti..

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