Özgür'den yine Mustafa Kemal istismarı! Genel başkan değil sanki tapu müdürü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının arkasına sığınarak ucuz siyasi söylemlere sarıldı. Partisindeki iç çekişmeleri ve mahkeme kararlarını örtbas etmek için yine Atatürk istismarına soyunan Özel, CHP'nin tapusunun Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu iddia ederek adeta bir genel başkan gibi değil tapu müdürü edasıyla kamuoyunu oyalamaya çalıştı.

Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yeni Parti'nin sahibinin millet olduğunu ve tapusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerine kayıtlı bulunduğunu ifade etti.

İstinaf'ın "mutlak butlan" kararını eleştiren Özel, "Maalesef tarih önünde bazılarımız sınavdan geçemedi. Şükürler olsun ki bu salonda, bu salondakilerin yönettikleri şehirlerinde, ilçelerinde, neredeyse tüme yakın olarak, tarihin doğru tarafında durduk, durdunuz. Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar, tarihte, yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar." diye konuştu.

Özel, kısa zamanda büyük işler başardıklarını ve hızla örgütlendiklerini belirterek, "Kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği Yeni Parti'nin, çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur. Sizinle birlikte Yeni Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.