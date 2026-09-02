  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme! Enkaza ulaşıldı Hareketli ve sabit hedefleri 12’den vurdu! Aselsan’ın TOLUN’u göz kamaştırıyor Donanma kenti Gölcük’te değişim ve dönüşüm rüzgarı Müteahhitle imar pazarlığı kamerada! Edirne’de CHP’li üyeye rüşvet gözaltısı Bakan Uraloğlu'ndan batan gemi açıklaması: Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşamadık Tepki toplayan sözleriyle hatırlanıyor! Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner öldü Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde
Gündem Özgür'den yine Mustafa Kemal istismarı! Genel başkan değil sanki tapu müdürü
Gündem

Özgür'den yine Mustafa Kemal istismarı! Genel başkan değil sanki tapu müdürü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür'den yine Mustafa Kemal istismarı! Genel başkan değil sanki tapu müdürü

Partisindeki iç çekişmeleri ve mahkeme kararlarını örtbas etmek için yine Atatürk istismarına soyunan Özel, CHP'nin tapusunun Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu iddia ederek adeta bir genel başkan gibi değil tapu müdürü edasıyla kamuoyunu oyalamaya çalıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının arkasına sığınarak ucuz siyasi söylemlere sarıldı. Partisindeki iç çekişmeleri ve mahkeme kararlarını örtbas etmek için yine Atatürk istismarına soyunan Özel, CHP'nin tapusunun Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu iddia ederek adeta bir genel başkan gibi değil tapu müdürü edasıyla kamuoyunu oyalamaya çalıştı.

Özel, parti genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Yeni Parti'nin sahibinin millet olduğunu ve tapusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerine kayıtlı bulunduğunu ifade etti.

İstinaf'ın "mutlak butlan" kararını eleştiren Özel, "Maalesef tarih önünde bazılarımız sınavdan geçemedi. Şükürler olsun ki bu salonda, bu salondakilerin yönettikleri şehirlerinde, ilçelerinde, neredeyse tüme yakın olarak, tarihin doğru tarafında durduk, durdunuz. Tarihin doğru tarafında duranlara selam olsun. Tarihin eğri tarafından kendilerine makam, mevki arayanlar da geride kaldı. Onlar, tarihte, yarın sorulacak sorulara verilecek cevap bulamamanın utancı içinde kalsınlar." diye konuştu.

Özel, kısa zamanda büyük işler başardıklarını ve hızla örgütlendiklerini belirterek, "Kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği Yeni Parti'nin, çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omzundaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur. Sizinle birlikte Yeni Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...
Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...

Gündem

Özgür Özel siyaseti bırakacağını açıkladı! İşte tarih...

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap
‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Gündem

‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Özgür Özel’in ‘namusum kadar kefilim’ dediği İmamoğlu’nun pislikleri ortalığa saçılıyor!
Özgür Özel’in ‘namusum kadar kefilim’ dediği İmamoğlu’nun pislikleri ortalığa saçılıyor!

Gündem

Özgür Özel’in ‘namusum kadar kefilim’ dediği İmamoğlu’nun pislikleri ortalığa saçılıyor!

Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde
Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde

Gündem

Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23