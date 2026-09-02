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Avrupa 4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi
Avrupa

4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi

Belçika'da yaşayan 4 çocuk babası Türk vatandaşı Halit Altun'un, çocuklarını götürdüğü parkta çıkan tartışmanın ardından Belçika polisi tarafından vurularak hayatını kaybetti. Altun'un dayısı, yeğeninin vurulduktan sonra kelepçelendiğini ve ambulansın yaklaşık 40 dakika sonra geldiğini iddia ederek, olayın aydınlatılması için Türk makamlarından yardım istedi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Belçika'nın Eupen kentinde meydana geldi. Yaklaşık 15 yıldır Belçika'da yaşayan ve bir kablo fabrikasında işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Halit Altun (42), çocukları Cebril (14), Yasin (13), Kamil (12) ve Şehmuz (11) ile parka gitti. Burada Altun'un çocukları ile Ukraynalı olduğu ileri sürülen bir grubun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Altun'un çocuklarını korumak amacıyla olaya müdahale ettiği, bölgeye gelen polis ekiplerinin ise Altun'a ateş ettiği iddia edildi.

Yaralanarak yere düşen Altun'un kelepçelendiği, yaklaşık 40 dakika sonra ambulansla hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Altun'un Mersin'de yaşayan dayısı Cihad Öğüşlü, olayın çocuklar arasında yaşanan küçük bir tartışmayla başladığını belirterek, "Yeğenim çocuklarını parka götürmek istedi. Parktayken bir grup Ukraynalıya denk geldi. Çocuklar arasında küçük bir tartışma vardı. Tartışmanın ardından birkaç kişi toplandılar. Hepsinin alkollü olduğunu düşünüyoruz. Yeğenime ve çocuklarına saldırmaya başladılar. Yeğenim de çocuklarını korumak için onlara tepki vermeye çalıştı ve olay büyüdü" dedi.

Polisin olay yerine gelmesinin ardından yeğenine ateş edildiğini öne süren Öğüşlü, "Gelen polis memurları hiçbir şey sormadan yeğenime ateş etmeye başladı. Yeğenim yere düştü. Yere düştüğü zaman tekrar ateş edildi. Ardından yeğenimi kelepçelediler. En az 40 dakika orada beklettiler, ambulans gelmedi.

Daha sonra hastaneye götürdüler ancak yeğenim hayatını kaybetmişti" diye konuştu.

Olayın ardından Altun'un evinde de arama yapıldığını ileri süren Öğüşlü, aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını savundu.

Yeğeninin 4 çocuğunun olay sırasında parkta bulunduğunu belirten Öğüşlü, "Benim yeğenim sadece çocuklarını korumak için öldürüldü. Türkiye Cumhuriyeti devletinden yardım istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmamasını istiyoruz. Belçika hükümetine de güveniyoruz ve olayın aydınlatılmasını bekliyoruz.

4 çocuğu var, babaları gözlerinin önünde öldürüldü. Çocukların psikolojik destek almasını istiyoruz. Hala tehdit altında olduklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun'un uzun yıllardır Belçika'da çalıştığını anlatan Öğüşlü, "Yeğenim orada bir kablo fabrikasında işçiydi. Evine ve çocuklarına bağlı bir insandı. Sadece parka gidip çocuklarını oynatmak istedi ve canından oldu" şeklinde konuştu.

Olay sırasında bazı Türk vatandaşlarının yaşananları cep telefonlarıyla kaydettiğini söyleyen Öğüşlü, "Oradaki Türk vatandaşları olayı görüntüledi. İddiaya göre polisler görüntü çeken kişilere müdahale ederek telefonlarını aldı. Bazılarının telefonlarının kırıldığını, bazılarının ise götürüldüğünü öğrendik. Bir arkadaşımızın sakladığı bazı fotoğraflar bize ulaştı" dedi.

Hayatını kaybeden Halit Altun'un Mersin'de yaşayan ailesi ve yakınları, Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi'ndeki taziye evinde bir araya gelerek taziyeleri kabul etti. Altun'un cenazesinin yarın Akbelen Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Aile ve yakınları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

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