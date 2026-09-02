Üsküdar Belediyesi'ne yeni operasyon: 2 başkan yardımcısı gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir, yapı ruhsatı ve iskan süreçlerindeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ile Mithat Özdemir gözaltına alındı.
Başkan yardımcılarının ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.